Киев, , 12:57 — REGNUM На Украине сегодня, 18 августа, политики и эксперты обсуждают отказ Максиму Ткачуку, выступающему с песней «Смуглянка», в регистрации на национальный отбор для участия в детском Евровидении-2020, передает корреспондент ИА REGNUM.

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (вторая по величине фракция в Верховной раде) отмечает, что за соответствующее решение национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) несет ответственность лично президент Зеленский. В политсиле подчеркивают, что 12-летнему Ткачуку националисты устроили настоящую травлю за исполнение песни «Смуглянка», а видео с песней, набравшее в четыре раза больше голосов, чем у ближайшего конкурента, попросту удалили с сайта, отобрав у ребенка заслуженную победу.

Это решение, по мнению политсилы, воплотило в себе худшие черты нынешней государственной системы, унаследовавшей самые мерзкие и отвратительные методы режима Порошенко.

«Во-первых, это очередное проявление пещерной русофобии, ненависти ко всему, что связано с русским языком, с русской культурой, с героическими страницами нашей истории. Песня «Смуглянка» стала настоящим гимном дружбы народов СССР в годы Великой Отечественной войны. Во-вторых, это циничная и грязная расправа над детской мечтой и детским талантом. Этому нет прощения, и организаторам такой травли никогда не оправдаться даже перед самими собой. В-третьих, руководство национальной общественной телерадиокомпании Украины, сорвавшее в прошлом году поездку певицы Марув на Евровидение и опозорившее нашу страну на всю Европу, продемонстрировало, что не способно учиться даже на собственных ошибках», — заявляют в партии Медведчука.

«Оппозиционная платформа — За жизнь» убеждена в том, что произошедшее говорит о запредельном уровне не только непрофессионализма, но и неадекватности власти. В связи с вышесказанным, партия Медведчука требует немедленного освидетельствования руководства НОТУ специалистами в области психиатрии.

Кроме того, подытожили в политсиле, эти события демонстрируют, с какой легкостью различные «слуги народа» идут на прямые подтасовки и манипуляции, искажая и отменяя волеизъявление украинских граждан.

ИА REGNUM отмечает, что в офисе президента скандал вокруг детского Евровидения еще не комментировали.