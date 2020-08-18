Москва, , 12:53 — REGNUM Воссоединение Германии было бы невозможным без доброй воли Москвы, а потому именно Германия может выступать одним из регуляторов выхода из кризиса в Белоруссии, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 18 августа, ректор Ленинградского государственного университета Станислав Еремеев, комментируя переговоры Владимира Путина и Ангелы Меркель.

Как сообщалось ранее, президент России и канцлер Германии провели 18 августа телефонный разговор, главной темой которого была ситуация в Белоруссии. Меркель заявила, что белорусские власти должны выпустить задержанных и вступить в диалог с оппозицией.

« Понятно, что российское руководство не может оставаться равнодушным к происходящему в Белоруссии. С одной стороны, это братский народ. С другой, следует учитывать целый ряд геополитических соображений.

И на эту историю, особенно в контексте переговоров Путина с Меркель, следовало бы взглянуть через призму тех процессов, которые начались с момента падения берлинской стены. Стороны тогда взяли на себя определенные обязательства. И мы видим, как некоторые из них «соблюдаются» — в части нерасширения НАТО на восток, в части признания интересов России в новых государствах.

Воссоединение Германии было бы невозможным без нашей доброй воли. А потому именно Германия может в данном случае выступать одним из регуляторов. Потому что никто не заинтересован в том, чтобы в середине Восточной Европы появился еще один очаг напряжения подобный тому, что уже существует южнее Белоруссии.

В нынешнем конфликте есть разнородные силы. Есть «троянский конь» стран Прибалтики и Польши, чья цель — создание дуги нестабильности по всей границе России от Балтики до Черного моря. А если западное вмешательство в белорусские процессы перестанет быть только идеологической войной и перейдет в более жесткие формы, то у России есть, чем ответить — от политического контакта с властями Белоруссии и от экономических связей до военных обязательств в рамках союзов.