Сеул, , 12:49 — REGNUM С 18 до 31 августа в Сеуле пройдет внеочередная сессия Национального собрания Южной Кореи, в ходе которого планируется обсудить финансовые решения правительства. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей парламента.

По их словам, до 21 августа представители Национального собрания обсудят отчёты о доходах и расходах правительства, а также исполнение бюджета 2019 финансового года, а 24−25 августа — пройдут слушания об изменениях в бюджете.

Известно, что помимо финансовых вопросов планируется обсудить ситуацию вокруг создания независимого следственного органа по коррупционным делам с участием высокопоставленных чиновников и урегулирование ситуации на рынке недвижимости.