Берлин, , 12:34 — REGNUM Канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным обсудила ситуацию в Белоруссии. Об этом сообщается на сайте правительства Германии.

Протестующие на площади Независимости около Дома правительства в Минске © ИА REGUM

Отмечается, что в ходе разговора Меркель заявила, что белорусские власти должны отказаться от насилия и выпустить политических заключенных.

Как сообщало ИА REGNUM, протестные акции, переросшие в беспорядки и столкновения с правоохранителями, начались в Белоруссии после оглашения предварительных итогов выборов президента страны, прошедших 9 августа.

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