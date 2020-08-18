Минск, , 12:28 — REGNUM В Минске участники акции протеста освистали на выходе из Купаловского театра исполняющего обязанности министра культуры Юрия Бондаря.

На выходе из театра Бондаря встретили криками и оскорблениями, в результате чиновнику пришлось буквально спасаться бегством на служебной машине, которая заехала за ним в толпу, сообщает РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, протестные акции, переросшие в беспорядки и столкновения с правоохранителями, начались в Белоруссии после оглашения предварительных итогов выборов президента страны, прошедших 9 августа.

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