Киев, 18 августа 2020, 12:27 — REGNUM Украина и Бангладеш усилят сотрудничество в экономической сфере. Об этом сообщили 17 августа в пресс-службе МИД Украины.
Таков итог встречи заместителя главы МИД Украины Евгения Енина с послом Народной Республики Бангладеш на Украине Мохаммадом Мафузуром Рахманом, сказано в сообщении.
Украинский дипломат предложил организовать визит бангладешских бизнесменов на Украину с целью изучения возможных совместных инвестиционных проектов в области сельского хозяйства, машиностроения и образования.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Украину с официальным визитом прибыл министр обороны Великобритании Бен Уоллес.
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