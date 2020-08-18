Киев, , 12:27 — REGNUM Украина и Бангладеш усилят сотрудничество в экономической сфере. Об этом сообщили 17 августа в пресс-службе МИД Украины.

Таков итог встречи заместителя главы МИД Украины Евгения Енина с послом Народной Республики Бангладеш на Украине Мохаммадом Мафузуром Рахманом, сказано в сообщении.

«Стороны подтвердили готовность к усилению динамики украино-бангладешского диалога, в частности, стремление к проведению второго раунда политических консультаций и внедрению практики консульских консультаций, а также обсудили ряд вопросов повестки дня сотрудничества в сфере торговли и инвестиций», — сообщили в пресс-службе.

Украинский дипломат предложил организовать визит бангладешских бизнесменов на Украину с целью изучения возможных совместных инвестиционных проектов в области сельского хозяйства, машиностроения и образования.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Украину с официальным визитом прибыл министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

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