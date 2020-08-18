Лусака, , 12:24 — REGNUM Президент Замбии Эдгар Лунгу обвинил антикоррупционную комиссию страны в организации заговора с целью отстранения его от власти. Об этом сообщает государственная газета Times of Zambia со ссылкой на обращение президента к нации.

«Я уже говорил вам, что борьба с коррупцией носит политический характер. Те, кто борются с коррупцией, на самом деле пытаются избавиться от правительства», — заявил президент.

«Они знают, где процветает коррупция, но они не хотят с этим разбираться. Все, чего они хотят, — это избавиться от меня и моего правительства», — подчеркнул он.

Правительству Лунгу были ранее предъявлены обвинения в коррупции, и некоторые из членов кабинета министров были вызваны антикоррупционной комиссией для допроса.

Министр здравоохранения страны Читалу Чилуфья в прошлом месяце был обвинен по четырем статьям, в том числе в хранении имущества, предположительно, нажитого незаконным путем. Он не признал себя виновным.

Великобритания в 2018 году заморозила помощь Замбии после того, как без вести пропали $4,3 млн, предназначенные для бедных семей.