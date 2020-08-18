Тбилиси, , 12:31 — REGNUM Объединившиеся оппозиционные партии Грузии смогли согласовать «единых кандидатов» на предстоящих выборах в парламент по всем восьми мажоритарным округам Тбилиси. Об этом, как передает «Общественное телевидение», 18 августа рассказал журналистам лидер «Лейбористской партии» Шалва Нателашвили.

Встреча представителей оппозиционных партий проходила в штабе лейбористов. Их лидер заявил, что теперь у представителей правящей партии «Грузинская мечта» на парламентских выборах нет шансов победить в столице при голосовании по мажоритарным округам.

«Оппозиция полностью согласовала мажоритарных кандидатов в столице, можем считать, что «режим» потеряет столицу 31 октября, — сказал Нателашвили. — Это войдет в историю Грузии и учебники политики золотыми буквами».

Первые консультации по согласованию «единых кандидатов» начались в марте. В июне получилось договориться по шести округам. По двум из них будут баллотироваться кандидаты от «Единого национального движения», по другим своих кандидатов выдвинут «Лейбористкая партия», «Свободная Грузия», «Свободные демократы» и «Европейская Грузия».

Сегодня представители оппозиции договорились, что на оставшихся двух округах будут избираться члены партий «Гирчи» («Шишка») и «Победившая Грузия».

Стоит отметить, ранее представители оппозиции Грузии делали заявления, что кандидатов согласуют по всем округам в стране. Из-за разногласий договориться об этом не получилось.

Читайте ранее в этом сюжете: Саакашвили: «Нашей родиной завладел маньяк-убийца»