Минск, , 12:12 — REGNUM В Белоруссии ни один человек не застрахован от уголовного преследования, если он совершил преступление. Об этом заявила доверенное лицо экс-кандидата в президенты республики Светланы Тихановской Ольга Ковалькова.

«Если человек совершил преступление и его вина доказана, он должен быть подвергнут уголовной ответственности», — сказала она в эфире «Эха Москвы».

Таким образом она ответила на вопрос о возможном уголовном преследовании действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, протестные акции, переросшие в беспорядки и столкновения с правоохранителями, начались в Белоруссии после оглашения предварительных итогов выборов президента страны, прошедших 9 августа.

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