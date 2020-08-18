Киев, , 12:09 — REGNUM Первый премьер-министр независимой Украины Витольд Фокин вошёл в состав украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ). Соответствующее распоряжение дал президент Украины Владимир Зеленский, сообщила 18 августа пресс-служба президента Украины.

«Согласно документу, Владимир Зеленский определил Витольда Фокина первым заместителем главы делегации», — сказано в сообщении.

Напомним, главой ТКГ ранее стал первый президент Украины Леонид Кравчук. В 1991 году Кравчук и Фокин от имени Украины подписывали Беловежское соглашение о ликвидации СССР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кравчук рассказал, что Украина не даст Донбассу особый статус, предусмотренный Минскими соглашениями, поскольку за изменения в конституцию страны не проголосуют депутаты Верховной рады.

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