Киев, , 12:02 — REGNUM Министр обороны Великобритании Бен Уоллес прилетел в Киев с официальным визитом. Об этом сообщила пресс-служба посольства Великобритании на Украине 18 августа на странице в социальной сети Facebook.

В сообщении сказано, что Уоллес обсудит с украинскими властями сотрудничество между странами в области обороны и безопасности, а также особенности реализации двусторонних договоренностей.

Напомним, ранее в посольстве Великобритании на Украине рассказали о том, что британские инструкторы за пять лет подготовили более 18 тыс. боевиков ВСУ.

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