Киев, , 12:01 — REGNUM Объявить о расторжении дипломатических отношений с Белоруссией для Украины было бы «преждевременно и неправильно», заявил вечером 17 августа в эфире телеканала «Украина 24» политолог Александр Антонюк.

Эксперт призвал официальный Киев следующим шагом обратиться к гражданам Украины с обращением, предупредив, что в настоящий момент въезжать на территорию Белоруссии «чрезвычайно опасно», поскольку есть большой риск быть задержанным и арестованным. По его словам, после заявлений Лукашенко украинский паспорт может быть «раздражителем» для белорусских силовиков.

Антонюк отметил, что Украина не можем стоять в стороне от событий в Белоруссии и должна выработать общую позицию с западными государствами.

ИА REGNUM напоминает, что накануне в МИД Украины приняли решение вызвать посла Украины в Белоруссии Игоря Кизима на консультации в Киев для оценки перспектив белорусско-украинских отношений. В МИД подчеркнули, что Украина впервые в истории прибегает к такому шагу в отношениях с Белоруссией.