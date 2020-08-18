Минск, , 11:52 — REGNUM И. о. главы МИД Белоруссии Владимир Макей сегодня, 18 августа, проведет ряд телефонных разговоров с коллегами из других стран. Об этом заявил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз.

«Министр работает. Сегодня проведёт телефонные переговоры с зарубежными коллегами», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее политолог, режиссер и лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян заявил, что в настоящее время в России много ответственных за Белоруссию, однако при этом по-настоящему ответственность за происходящее мало кто несет.

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