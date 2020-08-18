Киев, , 11:49 — REGNUM До конца августа могут состояться переговоры в «Нормандском формате» на уровне советников глав государств. Об этом сообщает 18 августа «Интерфакс» со ссылкой на собственные источники.

По данным журналистов, формат предстоящей встречи ещё не определён.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона рассчитывает на скорейшее проведение нового «нормандского саммита».

Читайте также: Украина ждёт объявления даты «нормандского саммита» в ближайшее время

Читайте развитие сюжета: На Украине назвали возможную дату встречи в «Нормандском формате»