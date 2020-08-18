Москва, , 11:47 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко, который строит прозападную интеллигенцию, сам произвел этим ядро нынешних протестов — «своего могильщика». Такое мнение 18 августа высказал политолог, режиссер и лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире программы «Полный контакт / Соловьёв LIVE».

Канатоходец Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По мнению Кургиняна, президент Белоруссии построил «определенный хутор» и в его пределах решил «сосать двух маток» — Россию и Запад.

«Он фактически, <…> как любой из этих лидеров, производит своего могильщика <…>, он производит эту прозападную интеллигенцию, он производит это прозападное мышление, он производит ощущение страны-лимитрофа», — заявил политолог.

Также он подчеркнул, что, когда такое ощущение произведено, оно оборачивается против лидера, когда он для этой прозападной интеллигенции недостаточно западный и т. д.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее политолог, режиссер и лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян заявил, что у России в настоящее время нет четкой политики по отношению к сопредельным территориям.