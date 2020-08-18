Ульяновск, 18 августа 2020, 11:30 — REGNUM В Ульяновской области на 20 августа назначено очередное заседание региональной избирательной комиссии, где будет рассмотрен вопрос использования на предстоящих выборах комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ-2017). Об этом сообщает избирком.
На обсуждение вынесен ряд вопросов, один из основных — проведение выборов в городскую Думу Ульяновска шестого созыва. Членам избирательной комиссии предстоит согласовать использование на выборах в парламент КОИБов-2017.
Что касается довыборов в Димитровграде и Вешкаймском районе, то будут рассмотрены вопросы использования технологии QR-кода в итоговых протоколах участковых избирательных комиссий. Также в рамках заседания будет принят ряд кадровых решений.
Как сообщало ИА REGNUM, в парламент Ульяновска из 380 выдвинутых кандидатов зарегистрировано 345. Всего по итогам выборов в гордуму будет замещено 40 мандатов.
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