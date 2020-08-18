Джакарта, , 11:26 — REGNUM Вице-президент Индонезии Маруф Амин призвал весь индонезийский народ уважать и поддерживать права человека, как один из важных мандатов, содержащихся в Конституции 1945 года, сообщает Antara.

«Я хотел бы пригласить всех выполнить один из самых важных мандатов Конституции 1945 года, что является долгом каждого гражданина — уважать права человека, чтобы жить в обществе, нации и государстве», — заявил Маруф Амин в своем выступлении на праздновании дня Конституции в Джакарте 18 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в министерстве юстиции и прав человека Индонезии заявили, что предоставление помилования 119 175 заключенным позволило стране сэкономить 176 млрд рупий ($11,9 млн).

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