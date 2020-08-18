Минск, , 11:23 — REGNUM В Белоруссии штаб объединенной оппозиции намерен 18 августа завершить формирование Координационного совета для «обеспечения трансфера власти». Об этом сообщила доверенное лица бывшего кандидата в президенты Светланы Тихановской Ольга Ковалькова.

«Намерены доформировать сегодня, в него войдут 70 человек. Поступивших заявок несколько сотен», — цитирует ее ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, состав Координационного совета представлен преимущественно деятелями националистической прозападной оппозиции с сильным русофобским бэкграундом.

Так, в него вошла писательница Светлана Алексиевич, которая оправдывала государственный переворот на Украине 2014 года и поддержала русофобскую политику киевский властей. Кроме того, Алексиевич тогда заявила, что Россия «оккупировала Крым» и «развязала войну с Украиной» в Донбассе.

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