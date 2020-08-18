Вашингтон, , 11:26 — REGNUM Комитет Совета безопасности ООН (СБ ООН) по санкциям в отношении КНДР одобрил заявку южнокорейской неправительственной организации Medical Aid for Children на реализацию программы по оказанию гуманитарной помощи КНДР. Об этом говорится на официальном сайте комитета.

Согласно опубликованным данным, организация поставит в Северную Корею оборудование для изготовления зубных протезов и сканирования зубов. Точная сумма помощи не сообщается.

Груз будет поставлен в КНДР после получения разрешения от министерства объединения Южной Кореи.

Medical Aid for Children — неправительственная организация, основанная в 1997 году и осуществляющая поддержку и помощь детям во всем мире, включая КНДР.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля Комитет СБ ООН по санкциям в отношении КНДР одобрил заявку организации «Институт межкорейского экономического сотрудничества» на поставку в Северную Корею тепловизоров.

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