18 августа 2020 | Время чтения 6 мин

Ариф Асалыоглу, , 11:11 — REGNUM Еще десять лет назад Турция имела модель, которую можно было назвать примером для окружающих. В регионах царило процветание, была стабильная экономика, исламские подходы использовались умеренно, были хорошие отношения с Европейским союзом и использовались демократические процедуры решения вопросов. Для Турции было предусмотрено даже участие регионов в руководстве. Но в последние годы ситуация изменилась.

Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

Правящая турецкая Партия справедливости и развития (ПСР), которые находится у власти в течение 18 лет, получила благодарность страны за первые две каденции своего правления, особенно за шаги, которые она предприняла в диалоге с ЕС. Однако с 2011 года, когда ПСР вступила в третий срок, ее политика стала претерпевать значительные изменения. Глава правящей партии и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который представил волнения в Турции в 2013 году «попыткой внешних сил разделить страну», внедрил эту риторику на уровень партийной базы. Политических исламистов выпустили для консолидации массы избирателей в период после волнений, что продемонстрировало авторитарные склонности ПСР и Эрдогана. В течение многих лет, когда Эрдоган был у власти, созданные «сторонние» СМИ сыграли большую роль в распространении этих тенденций.

Президент представил события 17/25 декабря 2013 года как попытку государственного переворота, инициированную против ПСР внешними силами, когда сведения о беззаконии и коррупции, в которых упоминались некоторые министры и члены семьи Эрдогана, оказались в судах. Эрдогану удалось «доказать», что он был «жертвой» тех событий, после чего он нацелился на уничтожение некоторых групп внутри страны. Данные о коррупции и взяточничестве, которые должны были быть проверены в нормально функционирующем государстве, выбросили в корзину. Началась охота на сотрудников правоохранительных и судебных органов, которые пытались организовать проверку. Так после операции 17/25 декабря авторитарная сторона Эрдогана полностью вышла на свет. Политические власти стали давить на судебную систему, было пресечено функционирование механизма судебного разбирательства и приняты решения в соответствии с пожеланиями президента и его сторонников.

Кружащийся дервиш в противогазе в парке Гези.Турция.2013

Эрдоган продолжает совершать неудачи во внешней политике, но показывает их как успехи, благодаря правительственным СМИ. Режим, который проводит политику, отличную от западных союзных стран и НАТО, особенно в Сирии, отгородился от мира, мечтая о правлении на Ближнем Востоке. Эрдоган не стеснялся даже помогать ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ее боевикам в Сирии, чтобы реализовать свои мечты. Не прислушиваясь к предупреждениям и советам своих союзников, он превратился в «ближневосточного Чавеса». В итоге у Турции не так много друзей. Серьезные проблемы с такими странами, как Греция, Сирия, Египет, Ирак, Иран и Армения, частичные проблемы с Россией, Израилем и ЕС. А также разногласия со всеми международными организациями. Судя по данным ООН, Всемирного банка, рейтинга благосостояния Legatum, мирового рейтинга аудита, всемирной книги фактов ЦРУ, рейтинга недееспособности государств, рейтинга Freedom House, рейтинга Международной организации по борьбе с коррупцией и «Репортеров без границ», ситуация в Турции за последние пять лет не кажется радостной.

Турция на 68-м месте среди 141 страны по индексу человеческого развития. Она на 75-м месте среди 142 стран по индексу демократии. Она на 73-м месте среди 142 стран по индексу социального развития. Она на 91-м месте среди 142 стран по индексу хорошего управления. Она на 81-м месте среди 142 стран по индексу образования. Она на 55-м месте среди 142 стран по индексу здравоохранения. Она на 79-м месте среди 142 стран по индексу верховенства закона. Она на 71-м месте среди 142 стран по индексу восприятия коррупции. Она на 78-м месте среди 140 стран по индексу стабильности. Она на 86-м месте среди 142 стран по индексу экономического развития. Она на 134-м месте среди 142 стран по индексу личной свободы. Она на 122-м месте среди 144 стран по индексу свободы прессы. Она на 114-м месте среди 142 стран по индексу социального капитала. Она на 95-м месте среди 142 стран по индексу безопасности.

Приоритеты ПСР в области безопасности и борьбы с терроризмом не соответствуют международным меркам. Эрдоган и ПСР не считают ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) приоритетной угрозой. В то время как западный мир рассматривал сирийскую курдскую Партию демократического единства (PYD), которая успешно боролась в Кобани против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), союзником, Эрдоган косвенно намекнул, что «видит PYD как первую угрозу… и рассматривает ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) как вторичную угрозу». В то время как США и страны ЕС рассматривают борьбу с джихадистами как проблему номер один, Эрдоган и его сторонники подходят к этому вопросу по-другому. Фактически до недавнего времени турецкое правительство оказывало прямую и косвенную поддержку террористическим группировкам. Когда фотографии, доказывающие это, попадали в новости, Эрдоган и его команда вместо того, чтобы опровергнуть информацию, угрожали турецким изданиям, которые публиковали такие данные.

Террор Александр Горбаруков © ИА REGNUM

ПСР и Эрдоган напоминают, что есть курдские организации, которые являются террористическими группами и с которыми нужно бороться. Но забывают, что есть курды, которые помогали получать им большинство в парламенте. То, что восточные и юго-восточные провинции страны превратились в поле битвы, показывает, что ситуация в Турции больше не похожа на ту, что была десять лет назад. Эрдоган подавляет турецкое общество и игнорирует основные принципы демократии и верховенства закона. При этом заявления Эрдогана времен премьер-министра разительно отличаются от президента Эрдогана. Сформировано руководство, которое слишком уверено в себе и не прислушивается ни к каким советам. Эрдоган и ПСР поменяли терпение на высокомерие, считая, что «они знают лучше». Но за пределами Турции его политические инстинкты перестали срабатывать, он делает ошибку за ошибкой. Особенно в Сирии и Ираке. Иракские политики с удивлением и удовольствием наблюдают за некомпетентным вмешательством Анкары. Если бы Турция заняла более нейтральную позицию посредника, то могла бы значительно увеличить свое влияние и спасти много жизней. Она сделала обратное.

Теперь страна далека от того, какой была в 2007—2011 годах. В период с 2002 по 2010 годы были предприняты шаги в области демократизации Турции, но в течение последних шесть лет они приостановлены. Однако страна не может быть управляема методами диктатуры, которые еще наблюдаются на Ближнем Востоке или в Африке. В Турции, где сейчас остановился процесс демократизации, игнорируется верховенство закона, не ведется борьба с коррупцией, несомненно, снова будет возобновлен процесс демократических изменений.