Великий Новгород, , 11:22 — REGNUM Решением оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Новгородской области с 18 августа в регионе смягчены ограничения, действующие на период пандемии.

Как сообщили в пресс-центре правительства Новгородской области, отныне разрешено проводить заседания, совещания, конференции с числом участников не более 100 человек. Разрешено проведение уличных спортивных соревнований без зрителей с числом соревнующихся не более 100 человек. Разрешены экскурсии для групп не более 15 человек.

Разрешено проведение банкетов, использование бассейнов при проведении тренировок на спортивных объектах, проведение тренировок в залах исходя из обеспечения площади 4 кв. м на одного человека, возобновлена деятельность бань, саун и душевых.

«Предварительно мы видим, что 1 сентября мы сможем провести линейки на открытом воздухе при условии наличия масок для родителей и работников образовательных организаций», — сообщил губернатор области Андрей Никитин.

По его словам, постепенно начнут выходить из режима самоизоляции социальные учреждения Новгородской области, в частности, детские приюты и другие структуры соцзащиты.

Сохраняется запрет на работу детских развлекательных центров и игровых комнат, аттракционов в в торгово-развлекательных центрах, на проведение крупных массовых мероприятий.

В Новгородской области, по данным федеральных властей, официально подтверждено 4070 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Больше всего заболевших в Великом Новгороде, Боровичском, Новгородском, Старорусском районах. Выздоровели 2915 человек, скончались 72 человека.

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