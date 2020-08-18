Горно-Алтайск, , 11:03 — REGNUM В Республике Алтай 13 сентября пройдут выборы в 24 представительных органа муниципальных образований. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального парламента, на 109 мандатов претендует 272 зарегистрированных кандидата.

По словам председателя Избирательной комиссии республики Дмитрия Степанова, в проведении выборов будет задействовано 57 избирательных участков, в голосовании смогут принять участие около 40 тыс. избирателей или около четверти от их общей численности в регионе.

Он отметил, что в связи с угрозой коронавируса в избиркомы направлены необходимые средства защиты, термометры и антисептики. Главный санврач республики Леонид Щучинов добавил, что всех членов ТИК и УИК заранее обследуют на коронавирус.

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