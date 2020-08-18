Сан-Франциско, США, , 11:01 — REGNUM В рамках серии мероприятий, посвященных 75-летию независимости Индонезии, генеральное консульство Индонезии в Сан-Франциско провело онлайн-фестиваль для продвижения индонезийских продуктов, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

Мероприятие направлено на открытие деловых контактов и возможностей.

«Мы хотим рассказать о лучших товарах и продуктах, которые Индонезия может предложить мировому сообществу. Мы уверены, что люди в США будут наслаждаться индонезийскими продуктами из-за их качества и уникальности», — заявил в своем выступлении генеральный консул Индонезии в Сан-Франциско Симон Сукарно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный консул Индонезии в Торонто Леонард Хутабарат призвал индонезийские высшие учебные заведения сотрудничать с Канадой в разработке медицинских и сельскохозяйственных технологий.

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