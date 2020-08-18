Минск, , 10:57 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко наградил более 300 представителей силовых ведомств медалью «За безупречную службу». Соответствующий указ опубликован на национальном правовом интернет-портале.

Отмечается, что среди награждённых — замкомандующего Внутренними войсками МВД республики Хазалбек Атабеков. Всего силовики были награждены медалями трёх степеней.

Как сообщало ИА REGNUM, протесты в Белоруссии после нескольких дней противостояния с силовиками приобрели более мирный характер. Тем не менее наблюдается тенденция на расширение протеста — к нему начинают примыкать рабочие промышленных предприятий, устраивающие забастовки.

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