Тбилиси, , 10:54 — REGNUM Лидера правящей партии «Грузинская мечта» и крупнейшего бизнесмена в Грузии Бидзину Иванишвили обвинили в том, что он якобы сделал страну «опасной для проживания», допустив рост преступности. Такое заявление 17 августа бывший грузинский президент, глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили опубликовал на своей странице в Facebook.

«Нашей родиной завладел маньяк-убийца, и этот убийца уничтожает и убивает наших детей. За последние годы было уничтожено главное наше, мое личное достижение — родители не боялись выпускать своих детей на улицу. Иванишвили превратил Грузию в Россию 1990-х», — заявил Саакашвили.

По мнению экс-президента, Иванишвили якобы поощряет деятельность криминала в стране. Саакашвили пообещал, что остановит этот «геноцид».

Напомним, в Грузии за последние время произошло несколько убийств, которые широко обсуждают в СМИ. В конце июня был найден мертвым 19-летний футболист Георгий Шакарашвили. В июле мертвой была найдена Тамар Бачалиашвили. 17 августа в реке Кура в Тбилиси нашли тела девушки и молодого человека, которые вышли из бара, где работали, и не вернулись.

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