Москва, , 10:37 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко не понял, насколько в его стране изменилась социальная география, считает социолог, профессор Московской Высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 18 августа корреспонденту ИА REGNUM.

«Раньше оппозиционеры были сосредоточены в Минске. А вся остальная Белоруссия была более-менее лояльной. Сейчас выступила вся Белоруссия. По существу, у Лукашенко не осталось никаких стабильных региональных опор. Это очень важно. Потому что раньше можно было нивелировать протестное голосование в Минске лояльным голосованием где-нибудь в Витебске. Сейчас такого шанса нет, — сказал Кагарлицкий. — Кроме того, Лукашенко не ожидал, что главным результатом его промышленной политики, которая была в целом успешной, станет сохранение трудовых коллективов, которые и породили рабочее движение. А это рабочее движение его сейчас и свергает».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Кагарлицкий объяснил, что в условиях массового недовольства тактика белорусских силовиков привела к тому, что вместо каждого арестованного появлялись десятки новых протестующих, и власти, таким образом, только множили число своих ненавистников.

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