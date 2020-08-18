Москва, 18 августа 2020, 10:37 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко не понял, насколько в его стране изменилась социальная география, считает социолог, профессор Московской Высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 18 августа корреспонденту ИА REGNUM.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Кагарлицкий объяснил, что в условиях массового недовольства тактика белорусских силовиков привела к тому, что вместо каждого арестованного появлялись десятки новых протестующих, и власти, таким образом, только множили число своих ненавистников.
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