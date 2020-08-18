Вашингтон, , 10:41 — REGNUM В распоряжении КНДР находится от 20 до 60 ядерных боеголовок и от 2,5 тыс. до 5 тыс. тонн химического оружия 20 видов. Об этом говорится в докладе министерства обороны США.

По оценкам экспертов, Пхеньян способен производить до шести ядерных боеголовок в год, а также может разрабатывать химическое и биологическое оружие. В связи с этим, КНДР может иметь третьи по величине запасы химического оружия в мире.

В докладе отмечается, что КНДР занимается разработкой химического оружия с 1960-х годов и может создавать бациллы сибирской язвы, холеры, желтой лихорадки, оспы и тифа.

По данным Пентагона, одного килограмма бацилл сибирской язвы достаточно, чтобы уничтожить 50 тыс. человек.