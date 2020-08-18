Варшава, , 10:22 — REGNUM Введение Евросоюзом санкций против Белоруссии только сильнее привяжет Минск к России, заявил замглавы МИД Польши Павел Яблоньский в интервью Польскому агентству печати.

«Ограничение санкциями без предоставления перспективы (сотрудничества) еще глубже втянет Белоруссию в сферу российского влияния», — сказал он.

По его словам, «белорусы должны выбрать собственный путь развития и иметь реальный выбор, а наша роль заключается в том, чтобы этот выбор им предложить».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии предложили свое посредничество в переговорах властей и оппозиции Белоруссии, а также призвали белорусские власти отказаться от использования силы и освободить всех заключенных.

Стоит отметить, что кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская ранее выехала из страны на территорию Литвы и уже оттуда обращается к своим сторонникам.

Читайте также: Народ против Лукашенко: Белоруссия бастует и протестует — все новости