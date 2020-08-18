Сухум, , 10:50 — REGNUM Заявление премьер-министра Абхазии Александра Анкваба о «несправедливом» лишении абхазских паспортов представителей грузинской общины вызвало «глубокое возмущение» у членов общественной организации ветеранов Отечественной войны «Аруаа». Обращение по этому поводу было опубликовано 17 августа на сайте организации.

«Мы настаиваем на том, чтобы премьер-министр Александр Анкваб не переводил проблему в этническую плоскость, тем самым разжигая националистические настроения, так как речь идет не о национальной принадлежности людей, проживающих в восточных районах страны, а том, что они, в большинстве своем, являются гражданами Грузии», — говорится в обращении ветеранов.

В «Аруаа» отметили, что в Абхазии запрещено двойное гражданство, если только второе гражданство не российское. Премьер-министру указали на то, что он выделил граждан Грузии, но в республике проживают граждане из разных стран.

«Анкваб, лоббируя интересы страны, с которой мы находимся в состоянии войны, игнорирует вопросы, связанные с безопасностью наших граждан», — заявили в «Аруаа».

Ветераны потребовали от премьер-министра выступить с опровержением своих слов и подтвердить, что абхазские паспорта будут выдаваться в соответствии с законами Абхазии. Если этого не будет сделано, то члены «Аруаа» оставляют за собой право на «решения неприятные для премьер-министра Александра Анкваба».

Напомним, в Галском районе Абхазии в основном проживают грузины. Многие из них не хотят отказываться от гражданства Грузии и не сдают паспорта в обмен на абхазские.

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