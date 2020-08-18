Москва, , 10:19 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов предложил «Газпрому» оплатить снабжение газом мемориала «Огонь Славы» в Рыбинске (Ярославская область).

«Газпром» потребовал от властей Рыбинска (Ярославская область) заплатить 133 750 рублей за снабжение газом мемориала «Огонь Славы». Вечный огонь здесь горит с 9 Мая 1975 года. Его зажгли к 30-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне, отметил Миронов.

«Требование «Газпрома» показывает только одно — у компании серьёзные проблемы. Лютый кризис. Наверное, надо бы скинуться и помочь им, чтобы Вечный огонь в память о погибших в войне рыбинцах не потух. И всё бы ничего, но каждый день мы видим новости о зарплатах их топ-менеджеров, которые выросли в разы на фоне кризиса», — указал депутат в Facebook.

По его словам, руководство Рыбинска заявляет, что была достигнута договорённость о том, что эти работы будут благотворительными.

«Поэтому депутаты горсовета вычеркнули эти расходы из бюджета. Согласен с ними, граждане уж точно не должны за это платить. Если «Газпром» всё-таки не найдёт совесть и 133 750 рублей, я лично готов пожертвовать им эти деньги!» — обещает Миронов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Общероссийский народный фронт (ОНФ) готов заплатить «Газпрому» долг за газ для Вечного огня в городе Рыбинске Ярославской области. Как выяснили активисты ОНФ, «Газпром межрегионгаз Ярославль» направил в администрацию Рыбинска письмо с требованием оплатить поставку газа для мемориала Победы в сумме 140,6 тыс. рублей, говорится в сообщении ОНФ.