Москва, , 10:15 — REGNUM В условиях массового недовольства тактика белорусских силовиков привела к тому, что вместо каждого арестованного появлялись десятки новых протестующих и власти, таким образом, только множили число своих ненавистников. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 августа заявил социолог, профессор Московской Высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий.

«Лукашенко положился на силовые структуры, которые он пестовал и лелеял много лет и которые действительно лучшие на постсоветском пространстве, — сказал Кагарлицкий. — И эти силовые структуры покончили бы с любой оппозицией и любой группой бунтовщиков и активистов. Но они были абсолютно не приспособлены для борьбы с целым народом. Это было четко видно в первые три дня. Белорусское КГБ имело списки потенциальных зачинщиков, вылавливало их, не давало им собраться и даже пикнуть. Но потом выяснилось, что выловив почти всех значимых оппозиционных активистов и зачинщиков беспорядков, силовики не добились ровным счетом ничего».

Как пояснил социолог, если репрессивные органы рассчитаны на борьбу с полутора тысячи человек, а им приходится бороться со 150 тысячами, то даже самые лучшие КГБ и ОМОН не могут сделать ничего.

«Дальше власти Белоруссии пошли по пути жесточайших репрессий исходя из того, что актив выбьют, а всех остальных смертельно запугают, — пояснил социолог. — Но в условиях массового недовольства и уже сложившейся революционной ситуации такая тактика привела к тому, что на каждого арестованного и избитого вставали десятки новых людей. И власти, таким образом, только множили число своих ненавистников».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению Кагарлицкого, в той ситуации, которая сложилась в Белоруссии, получилось так, что чем слабее оказывался оппозиционный кандидат, тем больше у него было шансов на победу.

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