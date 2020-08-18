Москва, , 10:11 — REGNUM В Госдуме считают, что оппозиции в Белоруссии не нужен честный подсчет голосов.

«Белорусской оппозиции не нужен честный подсчет голосов. Ей нужна фальсификация выборов в ее пользу», — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предлагал представителям оппозиции пересчет голосов по итогам президентских выборов, но «им уже не актуально», по словам главы республики, протестующим нужны новые выборы.