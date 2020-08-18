Севастополь, , 10:05 — REGNUM Морской тральщик «Иван Голубец», входящий в состав Черноморского флота, после прохождения черноморскими проливами вошёл в состав постоянной группировки ВМФ России в Средиземном море. Об этом 18 августа сообщает пресс-служба Южного военного округа Минобороны РФ.

Во время перехода в дальнюю морскую зону, включая прохождение проливов Босфор и Дарданеллы, экипаж тральщика совершенствовал навыки по управлению кораблём и маневрированию в морских районах с интенсивным судоходством.

В Средиземном море «Иван Голубец» на основании плановой ротации сменил морской тральщик «Вице-адмирал Захарьин», который с мая выполнял задачи в составе постоянной группировки ВМФ России и теперь вернётся в Севастополь. Экипаж новоприбывшего тральщика приступил к решению задач в составе группировки, а также к проведению учений по поиску различных типов мин и проводе через минные заграждения отряда кораблей.

Как сообщало ИА REGNUM, фрегат «Адмирал Григорович», входящий в состав Черноморского флота ВМФ России, после окончания дальнего похода возвращается в Севастополь. В Средиземном море корабль был заменён по плану ротации сил фрегатом «Адмирал Макаров».

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