Благовещенск, , 09:55 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин провёл встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтярёвым. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Обсуждались вопросы бюджетной обеспеченности, энергетики и выравнивания тарифов, реализации инфраструктурных проектов, а также социальной защиты населения», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, Михаил Дегтярёв стал временно исполняющим обязанности главы Хабаровского края после того, как его коллегу по партии Сергея Фургала, выигравшего выборы губернатора края в 2018 году, задержали по обвинению в убийствах бизнесменов.

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