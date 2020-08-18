Ла-Пас, , 09:50 — REGNUM В Боливии забастовки и протесты против переноса нанесли ущерб экономике в $1 млрд, заявил министр экономики Оскар Ортис.

По его словам, ежедневно боливийская экономика производит около $100 млн.

«Таким образом, по нашим оценкам, ущерб боливийской экономике от перекрытия дорог превысил $1 млрд», — сказал Ортис, слова которого приводит газета «Пахина сьете».

Как сообщало ИА REGNUM, исполняющая обязанности президента Боливии Жанин Аньес 13 августа подписала закон о переносе на 18 октября парламентских и президентских выборов, ранее одобренный парламентом страны. Закон также вводит уголовную ответственность для тех, кто может попытаться перенести выборы на более поздний срок.

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