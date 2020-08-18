Торонто, Канада, , 09:45 — REGNUM Генеральный консул Индонезии в Торонто Леонард Хутабарат призвал индонезийские высшие учебные заведения сотрудничать с Канадой в разработке медицинских и сельскохозяйственных технологий, сообщает Antara.

Леонард Хутабарат заявил, что Канада занимает третье место в мире по количеству иностранных студентов после США и Австралии.

По данным Immigration Canada (IRCC), количество иностранных студентов в Канаде до 2019 года достигло 642 тысяч человек. Количество индонезийских студентов, обучающихся в Канаде, достигло 1446 человек в 2020 году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава КНР Си Цзиньпин поздравил президента Индонезии Джоко Видодо с годовщиной независимости страны.

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