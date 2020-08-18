Киев, 18 августа 2020, 09:48 — REGNUM Чиновники Национального общественного телевидения Украины (НОТУ) отстранили 12-летнего певца Максима Ткачука от участия в отборе на конкурс «Детское Евровидение» из-за того, что он пел в здании, принадлежащем российской организации. Об этом рассказал депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Максим Бужанский 18 августа в своём Telegram-канале.
Парламентарий сослался на слова главы НОТУ Зураба Аласании.
Напомним, в начале 2020 года ребёнок выступил на конкурсе Stars of the Albion в Лондоне. Организатором конкурса была российская пианистка Евгения Терентьева. На Украине мальчика начали травить из-за того, что он исполнил песню «Смуглянка» из кинофильма «В бой идут одни старики».
В украинских правилах отбора на «детское Евровидение» сказано, что конкурсанты не должны участвовать в мероприятиях, организованных российскими или крымскими властями. Возможно, украинские чиновники руководствовались именно этим положением, хотя Терентьева не является представителем властей РФ.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее чиновники НОТУ без объяснения причин удалили со своего Youtube-канала клип Максима Ткачука на песню «Джамайка», хотя видео лидировало по популярности среди работ остальных конкурсантов.
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