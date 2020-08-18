Вашингтон, , 09:20 — REGNUM В случае победы на ноябрьских президентских выборах в США кандидата от Демократической партии страны Джозефа Байдена, страна превратится во «вторую Венесуэлу». Об этом 18 августа заявил действующий американский президент Дональд Трамп во время своего выступления в штате Висконсин, которое транслировали телеканалы США.

«Это самые опасные выборы из тех, которые у нас были. Потому что не думаю, что мы сможем когда-нибудь вернуться, если они (Демпартия США — ред.) придут. Будет вторая Венесуэла», — заявил Трамп.

Также американский лидер отметил, что раньше предупреждал о такой возможности, а теперь он в этом уверен.

Кроме этого, президент США назвал Байдена «троянским конем» на стороне социализма и выразил уверенность в победе республиканцев на грядущих выборах президента страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее супруга экс-президента США Барака Обамы Мишель Обама заявила, что бывший вице-президент США Джозеф Байден будет лучшим кандидатом от американской Демократической партии на пост президента страны, так как он сумеет вывести её из кризиса.