Челябинск, , 09:09 — REGNUM В Челябинской области начались крупнейшие в этом году учения уральской танковой дивизии Центрального военного округа (ЦВО) — гвардейской Витебско-Новгородской дважды Краснознамённой танковой дивизии, которая была сформирована в 2016 году с дислокацией в Челябинской и Свердловской областях. Об этом 18 августа сообщает пресс-служба ЦВО Минобороны РФ.

Всего к манёврам на полигоне в Челябинской области привлекается «около 8 тыс. военнослужащих и более 1,8 тыс. единиц военной техники танковой дивизии, а также самолёты и вертолёты смешанного авиасоединения ЦВО и отдельной бригады армейской авиации, дислоцированных в Свердловской и Челябинской области».

По словам командующего войсками округа генерал-полковника Александра Лапина, в ходе учений запланировано четыре этапа, на каждом из которых будет отработана подготовка к действиям в различных видах боя. Завершатся учения «разгромом вклинившихся на территорию России подразделений условного противника».

Отмечается, что данные учения помогут танкистам систематизировать опыт боевой подготовки и применения войск в различных условиях, усовершенствовать формы и способы ведения боя.

Как сообщало ИА REGNUM, в России начинаются специальные учения военной полиции «Страж-2020», которые пройдут с 18 по 21 августа. В них примут участие управления и подразделения военной полиции трёх военных округов и Северного флота. В манёврах будут задействованы более 2,5 тысячи военных и около 500 единиц техники.

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