Милуоки, США, , 09:11 — REGNUM Бывший вице-президент США Джозеф Байден будет лучшим кандидатом от американской Демократической партии на пост президента страны, так как он сумеет вывести её из кризиса. Об этом 18 августа заявила супруга экс-президента США Барака Обамы Мишель Обама во время своего выступления на съезде Демпартии, проходящем в Милуоки, ее слова приводит The Guardian.

Как отметила Мишель Обама, Байден — «глубоко порядочный» человек, который будет «говорить правду» избирателям.

«Он (Джозеф Байден) знает, что именно необходимо, чтобы спасти экономику, победить пандемию и возглавить нашу страну», — заявила супруга бывшего президента США.

Кроме этого, она отметила, что Байден может составлять «разумные планы» и сформировать «умелую команду», а также, что он будет руководить страной как политик, «жизненный путь которого хорошо известен».

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в городе Милуоки американского штата Висконсин открылся общенациональный съезд Демократической партии США, который будет проводиться до 20 августа.