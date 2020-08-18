Пхеньян, , 09:09 — REGNUM 19 августа в Пхеньяне пройдет пленум Центрального Комитета Трудовой партии Кореи, на котором будут обсуждены вопросы повышения «боевой мощи вооружённых сил КНДР». Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Отмечается, что в повестку дня войдут вопросы, «имеющие большое значение для развития революции и укрепления боевой мощи партии».

Конкретные детали не раскрываются.

Напомним, что предыдущий пленум ЦК ТПК в Пхеньяне проходил в конце прошлого года. Ожидается, что на этот раз в рамках пленума могут быть рассмотрены организационные вопросы и общая ситуация в стране. Кроме того, может быть поднят вопрос о совместных военных учениях США и Южной Кореи, проходящих с 18 по 28 августа.

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