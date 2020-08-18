Париж, , 08:57 — REGNUM Французские самолеты задействовали во время операции против вооруженной группы на северо-западе Центрально-Африканской Республики (ЦАР) в поддержку миротворцев, сообщает Le Figaro.

«Нашим миротворцам удалось разгромить эти элементы, три базы в районе города Бокаранга были разрушены, и операция продолжается», — говорится в заявлении пресс-секретаря миссии ООН в стране.

Известно, что с начала года миссия ООН пытается противодействовать расширению вооруженной группировки, которая угрожает, в частности, оси, соединяющей Камерун со столицей ЦАР, жизненно важной для экономики страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал французов быть бдительными «перед лицом возобновляющегося вируса».

Читайте ранее в этом сюжете: Макрон призвал жителей Франции к единству перед лицом кризиса