Париж, 18 августа 2020, 08:57 — REGNUM Французские самолеты задействовали во время операции против вооруженной группы на северо-западе Центрально-Африканской Республики (ЦАР) в поддержку миротворцев, сообщает Le Figaro.
«Нашим миротворцам удалось разгромить эти элементы, три базы в районе города Бокаранга были разрушены, и операция продолжается», — говорится в заявлении пресс-секретаря миссии ООН в стране.
Известно, что с начала года миссия ООН пытается противодействовать расширению вооруженной группировки, которая угрожает, в частности, оси, соединяющей Камерун со столицей ЦАР, жизненно важной для экономики страны.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал французов быть бдительными «перед лицом возобновляющегося вируса».
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