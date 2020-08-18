Вашингтон, , 08:57 — REGNUM Власти США исчерпали список лиц в России, против которых можно было бы ввести санкции. Об этом исполняющий обязанности министерства внутренней безопасности (МВБ) США Чед Вулф заявил 17 августа в интервью Axios.

Он очередной раз со ссылкой на данные разведки заявил, что российские власти якобы вмешивались в выборы в 2016 году. Вулф считает, что Россия продолжала это делать на протяжении последних четырех лет.

«Думаю, мы, на самом деле, израсходовали запас лиц, против которых можно ввести санкции», — сказал глава МВБ. Он добавил, что администрация делает все возможное, чтобы привлечь Россию к ответственности.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа бывший советник президента США по национальной безопасности Сьюзан Райс заявила, что Дональд Трамп разрешил России вмешаться в американские выборы в 2020 году.

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