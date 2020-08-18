Тбилиси, , 08:52 — REGNUM Добиваться своего будущего в соответствии демократическими принципами призвала жителей Белоруссии президент Грузии Саломе Зурабишвили. Ее обращение 17 августа было размещено на сайте главы грузинского государства.

«Мы отмежевываемся от всех форм насилия. Мы верим, что Белоруссия и ее народ смогут демократическим путем добиться своего будущего», — говорится в обращении Зурабишвили.

Она также выразила надежду, что происходящее в Белоруссии не помешает стране прийти к «европейскому будущему».

Стоит отметить, что это — первый комментарий со стороны грузинских властей по поводу проходящих в Белоруссии протестов. 16 августа грузинские СМИ сообщили о том, что правительственный самолет совершил рейс в Минск, а затем вернулся в Тбилиси. На следующий день в МИД Грузии сообщили, что таким образом в Белоруссию был доставлен грузинский посол, который с 6 августа находился в Грузии.

Читайте ранее в этом сюжете: В МИД Грузии сообщили об отправке посла в Минск