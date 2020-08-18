Братислава, , 08:41 — REGNUM Посол Белоруссии в Словакии Игорь Лещеня, который несколько дней назад выложил в интернет видеообращение в поддержку участников протестных акций в республике, подал заявление об отставке. Об этом 18 августа сообщает белорусский портал Tut.by.

«Я действительно подал заявление об отставке», — приводит портал слова Лещени.

При этом дипломат отметил, что такой шаг является логичным, так как он был назначен на данную должность нынешним президентом Белоруссии Александром Лукашенко, что предполагает, что посол должен проводить политику, которую определяет президент.

«МИД (Белоруссии) считает, что выраженная в моем заявлении гражданская позиция, вышла за эти рамки», — также заявил белорусский посол.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 16 августа белорусский посол в Словакии Игорь Лещеня записал и выложил в интернет видеообращение, в котором он выступил в поддержку участвующих в массовых несанкционированных митингах в Белоруссии.