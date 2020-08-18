Вашингтон, , 08:21 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал, кого из лидеров стран он считает «шахматистами мирового класса».

«(Президент России Владимир) Путин, председатель КНР Си (Цзиньпин), (лидер КНДР) Ким Чен Ын, (президент) Турции Реджеп Тайип Эрдоган — все они шахматисты мирового класса», — сказал Трамп в эфире телеканала CNN.

По словам американского лидера, в случае победы на выборах президента США бывший вице-президент Джо Байден столкнется с трудностями на переговорах с вышеуказанными лидерами, поскольку он не «имеет опыта».

Как сообщало ИА REGNUM, представитель демократов Джо Байден является главным соперником Трампа на предстоящих ноябрьских президентских выборах. Ранее Трамп регулярно называл его «Сонный Джо».

Отметим, ранее результаты опроса, проведённого службой SSRS по заказу телекомпании CNN, показали существенное возрастание популярности действующего президента США Трампа в сравнении с Джозефом Байденом.

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