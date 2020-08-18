Париж, , 08:18 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон призвал французов быть бдительными «перед лицом возобновляющегося вируса» и «к единству», проведя параллель с духом, который привел к освобождению Франции 76 лет назад, передает BFM TV.

«В то время, когда наша страна, как и многие другие, переживает беспрецедентный кризис, кризис в области здравоохранения требует, чтобы мы все защищали друг друга, чтобы каждый нес ответственность за всех», — заявил глава государства во время участия в церемонии по случаю годовщины освобождения Борм-ле-Мимоза.

В своем обращении к выборным должностным лицам и ветеранам президент Франции подчеркнул аналогии между нынешней ситуацией и той, которая привела к высадке союзников в Провансе в августе 1944 года и победе над нацистами.

«Это то, чем нам придется продолжать заниматься в предстоящие недели и месяцы, перед лицом возобновления эпидемии, перед лицом экономических и социальных трудностей, перед лицом международных кризисов, с которыми нашей стране неизбежно придется столкнуться», — отметил Эммануэль Макрон.

В своем выступлении глава государства также настаивал на роли, которую сыграли в высадке в Провансе и освобождении Франции «борцы с обоих берегов Средиземного моря», эти солдаты из Африки.

Ожидается, что Эммануэль Макрон останется в форте Брегансон, где в четверг, 20 августа 2020 года, встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее во время торжественной церемонии по случаю 76-й годовщины освобождения Борм-ле-Мимоза во французском департаменте Вар президент Франции выступил с речью.

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