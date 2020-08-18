Париж, , 08:04 — REGNUM Во время торжественной церемонии по случаю 76-й годовщины освобождения Борм-ле-Мимоза во французском департаменте Вар президент Франции Эммануэль Макрон выступил с речью, передает BFM TV.

Отложив отпуск в форте Брегансон, глава государства обратился к местным выборным должностным лицам, префекту, ветеранам и ассоциациям.

«Мы все еще учимся, наши историки продолжают работу, чтобы раскрыть правду, чтобы лучше понять. Историография продолжает свой путь. Но не стремитесь стереть имена», — заявил Эммануэль Макрон.

«Есть, несомненно, герои, о которых забывают. Но история не подлежит пересмотру», — добавил президент Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции встретился с главой Палестины Махмудом Аббасом, которому он подтвердил, что возобновление мирных переговоров на Ближнем Востоке остается «приоритетом».

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