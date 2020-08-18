Челябинск, , 07:55 — REGNUM В Челябинске стали известны фамилии кандидатов на пос глав двух районов. Об этом сообщает пресс-служба гордумы.

По данным Накануне.Ru, на пост главы Ленинского района претендуют четыре кандидата. В их числе и действующий руководитель, Александр Орёл. Калининский район готовы возглавить два человека, среди них и нынешний глава Сергей Колесник.

Кроме того, на 18 августа назначено предварительное заседание конкурсной комиссии для отбора кандидатов на пост главы Центрального района.