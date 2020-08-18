Вашингтон, , 07:58 — REGNUM Предварительные переговоры с китайской компанией ByteDance о покупке принадлежащего ей приложения TikTok на территории США, Канады, Австралии и Новой Зеландии провела корпорация Oracle. Об этом со ссылкой на источники 18 августа сообщает газета Financial Times.

По данным источников газеты, крупнейший американский разработчик программного обеспечения начал переговоры с китайскими владельцами социальной сети TikTok после подписания президентом США Дональдом Трампом на прошлой неделе нового указа, в котором от ByteDance требуется отказаться от всех активов на территории США, связанных с социальной сетью. Oracle в вопросе приобретения TikTok сотрудничает с группой американских инвесторов, уже располагающих долей в ByteDance.

Отмечается, что в ByteDance категорически отказываются рассматривать продажу любых активов компании за пределами США, Канады, Австралии и Новой Зеландии.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп 15 августа подписал исполнительный указ, предписывающий компании ByteDance в течение 90 дней отказался от всех активов в США, связанных с TikTok. Также компании предписано избавиться от всех собранных ранее личных данных американских пользователей, после чего отчитаться об этом перед комитетом по иностранным инвестициям США (CFIUS).

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